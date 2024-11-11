Глава Минфина Беларуси сказал о социальной направленности бюджета в 2025 году

Он обратил внимание на то, что выделяется большой объем средств, допустив, что деньги пойдут на приоритеты, обозначенные президентом Беларуси, на местные дороги. По его словам, не все работы были завершены. Также министр финансов сказал и о поддержке промышленности, заметив, что для того, чтобы давать хорошие результаты в промышленности и сельском хозяйстве, должны быть современные технологии и оборудование.