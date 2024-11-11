Глава Минфина Беларуси сказал о социальной направленности бюджета в 2025 году

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов в интервью телеканалу «Беларусь 1» сказал о социальной направленности бюджета в 2025 году.
Он уточнил, что в приоритете будет социальная политика, однако это не значит, что есть только расходы на выплату зарплаты. Глава Минфина пояснил, что речь идет о расходах, связанных со всем социальным блоком. Это содержание учреждений, покупка лекарств, коммунальные платежи, продукты питания, необходимые для учреждений образований, учреждений социального обслуживания, а также другие расходы.
Селиверстов добавил, что речь идет и про дорожное хозяйство.
— Если все источники сложить, почти 3 млрд рублей на дорожное хозяйство. Это завершение тех работ, которые начаты, продолжение работ по местному дорожному хозяйству.
Он обратил внимание на то, что выделяется большой объем средств, допустив, что деньги пойдут на приоритеты, обозначенные президентом Беларуси, на местные дороги. По его словам, не все работы были завершены. Также министр финансов сказал и о поддержке промышленности, заметив, что для того, чтобы давать хорошие результаты в промышленности и сельском хозяйстве, должны быть современные технологии и оборудование.
— Должно быть удешевление тех ресурсов, которые пойдут на обновление основных средств. Поэтому здесь более 1 млрд рублей предусматривается на промышленность, на удешевление ставок, на возможность приобретать оборудование, — заявил министр финансов Беларуси.
Ранее министр финансов Беларуси сказал о росте зарплат врачей и учителей в 2025 году.
Также глава Минфина сказал, что дополнительные четыре млрд рублей пойдет на зарплаты в 2025.
Тем временем Минтруда сказало, что пенсии белорусов в среднем вырастут на 14% в 2025 году.