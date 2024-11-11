Свердловчане платят за ипотеку больше половины своей зарплаты

Средний платеж составляет 66,3 тыс. рублей, размер кредита — 3,1 млн. Область занимает 21 место в рейтинге по доступности жилья.
- В большинстве других регионах УрФО ситуация лучше. Ямало-Ненецкий автономный округ занял третье место по доступности ипотеки. Там пара отдает 32,1% от двух зарплат. Средний платеж составляет 87,4 тыс. рублей, сумма кредита — 4,1 млн.
- Ханты-Мансийский автономный округ на пятом месте. Там на платеж по ипотеке в размере 76,3 тыс. рублей уходит 52% от средней зарплаты двух работающих людей. Средний размер кредита — 3,6 млн.
- Челябинская область — на 13 месте по доступности ипотеки. Семья из двух человек отдает ежемесячно 46,7% заработка. Платеж — 54,1 тыс. рублей, размер кредита — 2,6 млн.
- Тюменская область на 18 месте со средним платежом 67,2 тыс. рублей в месяц. За кредит на 3,2 млн рублей среднестатистическая пара отдает 49,5% своей зарплаты.
- Ниже Свердловской области оказалась лишь Курганская. Там отдавать за ипотечный кредит приходится 55% от двух зарплат. Средний платеж составляет 55,8 тыс. рублей, размер кредита — 2,6 млн.
ЕАН рассказывал, что все больше россиян отказываются от покупки недвижимости в ипотеку. Те средства, которые можно было бы направить на первоначальный взнос, они размещают на вкладах. С начала года клиенты банка разместили на вкладах порядка 6,8 трлн рублей. Общий объем средств на депозитах за второе полугодие может достигнуть уже 420 млрд рублей. Причина такого перераспределения — повышение ставок по кредитам и депозитам, вызванное увеличением ключевой ставки ЦБ.