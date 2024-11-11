Свердловчане платят за ипотеку больше половины своей зарплаты

ЕАН рассказывал, что все больше россиян отказываются от покупки недвижимости в ипотеку. Те средства, которые можно было бы направить на первоначальный взнос, они размещают на вкладах. С начала года клиенты банка разместили на вкладах порядка 6,8 трлн рублей. Общий объем средств на депозитах за второе полугодие может достигнуть уже 420 млрд рублей. Причина такого перераспределения — повышение ставок по кредитам и депозитам, вызванное увеличением ключевой ставки ЦБ.