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Путепровод планируют построить над Транссибом в Иркутской области

На 1513-м км трассы Р-255 «Сибирь» машины могут стоять часами из-за проезда поездов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области планируют построить над Транссибирской железной дорогой путепровод. Такой мост значительно облегчит жизнь автомобилистов. Ведь сейчас машины по несколько часов стоят и ждут возможности проехать переезд. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

— Об этой проблеме знают в Росавтодоре. Разработан и получил положительное заключение «Главгосэкспертизы» проект транспортного обхода села с путепроводом над железной дорогой. Его длина составит 11,2 км, он будет иметь четыре полосы, разворотные петли, надземный пешеходный переход, — поделился Игорь Кобзев.

Речь идет об обходе на 1513-м километре трассы Р-255 «Сибирь». На нем также сделают свет и остановки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области ремонтируют сибиреязвенные скотомогильники.

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