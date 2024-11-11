Путепровод планируют построить над Транссибом в Иркутской области

В Иркутской области планируют построить над Транссибирской железной дорогой путепровод. Такой мост значительно облегчит жизнь автомобилистов. Ведь сейчас машины по несколько часов стоят и ждут возможности проехать переезд. Об этом в своем тг-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.