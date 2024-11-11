Тушенка дороже 400 рублей? Во Владивостоке продолжают расти цены на базовые продукты

Во Владивостоке продолжает набирать обороты инфляция. В частности, на прилавках местных магазинов заметно подскочили цены на тушенку — продукт, который всегда считался доступным и надежным выбором для многих семей. Теперь же стоимость банки может вызывать недоумение: порой она выше 400 рублей. Корр. ИА PrimaMedia решила лично знакомиться с ценами и отправилась в крупнейшие супермаркеты города, чтобы узнать, сколько сейчас стоит этот некогда демократичный продукт.
Первым делом корр. заглянула в «Реми». Здесь нас встретило настоящее «цунами» ценовых скачков. Свиная тушенка в этом магазине предлагается от 170 до 336 рублей за банку. Интересно отметить, что самый дешевый вариант весит целых 335 граммов, тогда как самая дорогая упаковка чуть легче — всего 325 граммов. Видимо, играет роль бренд, ведь качество продукта также имеет значение. Говяжью тушенку здесь тоже нельзя назвать дешевой: минимальная цена начинается от 138 рублей за 330 граммов, а максимальная достигает космических 413 рублей за те же 338 граммов. В противовес, правда, есть альтернативный вариант за 63 рубля.
Далее мы отправились в «Самбери», где обнаружили, что говяжья тушенка там обойдется покупателю в сумму от 125 до 257 рублей за стандартную 338-граммовую упаковку. Отмечаем, что значительно поднялись цены на продукцию некоторых торговых марок: если ранее банка стоила 275 рублей, то сегодня ее цена выросла до 354 рублей. Также в продаже имеется тушенка из конины, которая обойдется в 215 рублей за такую же порцию.
Наконец, добрались до «Пятерочки», где нас ждал приятный сюрприз. Цены на тушенку оказались самыми доступными среди всех исследованных нами торговых точек. Свинину здесь можно купить за 100−250 рублей за упаковку весом 325 грамм. Что касается говяжьего варианта, то 500 граммов обойдутся в 230 рублей, хотя за меньший объем в 325 граммов придется заплатить всего 100 рублей.
Напомним, продуктовая инфляция в России уже достигла 20−25%. Например, за последний год стоимость сливочного масла увеличилась на четверть и пока не останавливается в своем росте. В продаже можно найти пачку масла за 500 рублей.