Тушенка дороже 400 рублей? Во Владивостоке продолжают расти цены на базовые продукты

Первым делом корр. заглянула в «Реми». Здесь нас встретило настоящее «цунами» ценовых скачков. Свиная тушенка в этом магазине предлагается от 170 до 336 рублей за банку. Интересно отметить, что самый дешевый вариант весит целых 335 граммов, тогда как самая дорогая упаковка чуть легче — всего 325 граммов. Видимо, играет роль бренд, ведь качество продукта также имеет значение. Говяжью тушенку здесь тоже нельзя назвать дешевой: минимальная цена начинается от 138 рублей за 330 граммов, а максимальная достигает космических 413 рублей за те же 338 граммов. В противовес, правда, есть альтернативный вариант за 63 рубля.