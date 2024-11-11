В Перми напротив «Универсама» снесут незаконно возведенный павильон

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что за февраль 2024 года по поручению главы Перми Эдуарда Соснина в городе демонтировано уже 52 незаконных нестационарных торговых объекта (НТО). Такие объекты выявляются в ходе плановых рейдов чиновников, учитываются и обращения жителей. В случае выявления незаконных НТО сначала специалисты проводят разъяснительную работу по недопущению нарушений. Если продавцы не принимают меры по их устранению, то в отношении организатора торговой деятельности составляется протокол об административном правонарушении, а самовольно установленные на муниципальной земле НТО демонтируют. О фактах незаконной торговли жители могут сообщать в администрацию своего района, а также в территориальный отдел полиции.