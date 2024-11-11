В Челябинской области с нового года подорожают билеты на электрички

— Установить тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Челябинской области, оказываемые АО «Свердловская пригородная компания», с 1 января 2025 года в размере 3,49 рубля за один пассажиро-километр, — говорится в документе.