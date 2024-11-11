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В Челябинской области с нового года подорожают билеты на электрички

С 1 января 2025 года в Челябинской области подорожает проезд в электричках. Стоимость билетов увеличится на 5,8%. Это следует из постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики региона, опубликованного на сайте ведомства.

Источник: Pchela.News

— Установить тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Челябинской области, оказываемые АО «Свердловская пригородная компания», с 1 января 2025 года в размере 3,49 рубля за один пассажиро-километр, — говорится в документе.

Сейчас стоимость одного пассажиро-километра составляет 3,30 рубля. Повышение на 5,8% касается проезда в обычных электричках. Как подорожают билеты на «Ласточки», курсирующие между Челябинском и Магнитогорском, пока неизвестно.