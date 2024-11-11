Назван крымский город с наибольшим количеством недостроев

Среди всех крымских городе больше всего объектов незавершенного строительства оказалось в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики.
По предварительным данным, 242 недостроя обнаружили в Симферополе, 84 — в Евпатории, 119 — в Алуште, 242 в Симферополе, 202 — в Симферопольском районе. В Евпатории оказалось 84 таких объекта, в Феодосии — 76, в Керчи — 110. В Саках выявили 25 недостроев, в Сакском районе — 80, а в Черноморском районе — 30.
«В общей сложности — 968. Всего, включая город Ялта, где зафиксировано большое количество недостроев, выявлено 1366 ОНС».
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов поддержал введение повышенной ставки налога по недостроенным зданиям в республике. По его мнению, такая мера должна обеспечить эстетичный вид населенных пунктов. Кроме того, как подчеркнул Аксенов, это решение положительно повлияет на безопасность людей.