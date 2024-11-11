Назван крымский город с наибольшим количеством недостроев

По предварительным данным, 242 недостроя обнаружили в Симферополе, 84 — в Евпатории, 119 — в Алуште, 242 в Симферополе, 202 — в Симферопольском районе. В Евпатории оказалось 84 таких объекта, в Феодосии — 76, в Керчи — 110. В Саках выявили 25 недостроев, в Сакском районе — 80, а в Черноморском районе — 30.