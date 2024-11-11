Узбекистан и УрГЭУ запустят совместные программы обучения

«Достигнута договоренность о совместной организации мероприятий в сферах промышленного туризма и менеджмента в Узбекистане, запуске совместных программ обучения, налаживании сотрудничества по нескольким направлениям и выведении его на более высокий уровень», — говорится в сообщении.