Узбекистан и УрГЭУ запустят совместные программы обучения

ТАШКЕНТ, 11 ноября — Sputnik. Узбекистан и Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) запустят совместные программы обучения, сообщает ИА «Дунё».
В ходе встречи в Генеральном консульстве Узбекистана с доцентом российского вуза Элиной Закировой стороны обменялись мнениями об образовательных проектах, а также обсудили возможности внедрения промышленного туризма в республике.
«Достигнута договоренность о совместной организации мероприятий в сферах промышленного туризма и менеджмента в Узбекистане, запуске совместных программ обучения, налаживании сотрудничества по нескольким направлениям и выведении его на более высокий уровень», — говорится в сообщении.
Кроме того, российский вуз проведет онлайн-мастер-класс по туризму для ответственных сотрудников хокимиятов РУз.
Для справки: промышленный туризм — это вид туризма, включающий посещение промышленных объектов. Экскурсия на предприятие дает возможность познакомиться со спецификой производства, особенностями профессий, а также историей бренда.