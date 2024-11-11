Глава Минфина: Беларусь направит 10 млрд рублей на погашение госдолга в 2025

Он добавил, что еще примерно пять миллиардов белорусских рублей составит обслуживание. Селиверстов обратил внимание на то, что Беларусь будет проводить работу над тем, чтобы каким-то образом рефинансировать госдолг как на внутреннем, так и на внешнем рынках.