Глава Минфина: Беларусь направит 10 млрд рублей на погашение госдолга в 2025

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил, что 10 миллиардов рублей направят на погашение государственного долга в 2025 году.
— Суммы на следующий год немаленькие. Порядка 10 млрд белорусских рублей — это объем погашения государственного долга, — отметил глава Минфина Беларуси.
Он добавил, что еще примерно пять миллиардов белорусских рублей составит обслуживание. Селиверстов обратил внимание на то, что Беларусь будет проводить работу над тем, чтобы каким-то образом рефинансировать госдолг как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
— Мы привлекаем ресурсы, около 300 млн долларов привлечем на внутреннем рынке. Но надо не забывать, что часть этого долга — это средства на финансирование отдельных проектов, например атомной станции.
Министр финансов подчеркнул, что указанные средства будут возвращаться от реального сектора экономики. Он сказал, что белорусская сторона ожидает не менее 0,5 миллиардов долларов возврата от проектов, реализованных ранее.
Ранее министр финансов Беларуси сказал о росте зарплат врачей и учителей в 2025 году.
Также глава Минфина сказал, что дополнительные четыре млрд рублей пойдет на зарплаты в 2025.
Тем временем Минтруда сказало, что пенсии белорусов в среднем вырастут на 14% в 2025 году.
Кстати, мы узнали, десять любопытных вариантов подработки из Банка вакансий назвали белорусам в ноябре 2024: кондитер в Академию, кладовщик в детсад, аппаратчик водоочистки в ФОЦ.