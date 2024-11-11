В Краснодаре в 2024 году расселили жителей 21 аварийного дома

Программа предусматривает компенсации для собственников жилья и предоставление благоустроенных помещений по социальному найму для нанимателей муниципального жилья. На текущем этапе расселение охватит еще 306 жителей 26 аварийных домов, включая 149 помещений. Работы частично перенесут на следующий год.