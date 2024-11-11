В Самаре подготовят программу по капитальному ремонту ОКН

В ходе объезда проверили подачу тепла после устранения неполадок на теплосетях на улицах Куйбышева, 50 и Самарской, 87, а также состояние школы № 156 на 18 километре Московского шоссе после обращения с жалобой жителя. Дано поручение подготовить проект ремонта всех помещений школы.