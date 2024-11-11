В Самаре подготовят программу по капитальному ремонту ОКН

В Самаре подготовят программу по капитальному ремонту объектов культурного наследия. Об этом шла речь во время рабочего объезда районов и.о. главы города Ивана Носкова, сообщили в городской администрации.
«Почти все дома в историческом центре являются объектами культурного наследия и не попадают под обычные программы капремонта. Нужны специализированные проектные и подрядные организации, с доступом к работе на ОКН. Проблему надо решать системно», —.
По поручению губернатора Самарской области власти готовят программу по капремонту таких домов. Также Носков отметил, что изношенность коммуникаций является основной причина порывов и срывов сроков подачи отопления.
В ходе объезда проверили подачу тепла после устранения неполадок на теплосетях на улицах Куйбышева, 50 и Самарской, 87, а также состояние школы № 156 на 18 километре Московского шоссе после обращения с жалобой жителя. Дано поручение подготовить проект ремонта всех помещений школы.