В Башкирии вновь изменилась стоимость бензина

Как следует из приложения «Заправки», АИ-92 теперь обойдётся автолюбителям в 52,20 ₽ за литр (+15 коп.), ATUM-92 — 53,30 (+15 коп.), ATUM-95 — в 56,80 ₽ (+15 коп.). Выросло в цене и дизельное топливо — оно стоит 65,25 рубля за литр. Стоимость АИ-100 составляет 79,75 ₽
Ранее эксперты Росстата представили отчет с динамикой потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Из документа следует, что с 22 по 28 октября топливо подорожало в 74 регионах страны, более всего в Республике Саха (Якутия) — +4,1%. Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в Московской и Калужской областях (-0,1%). В среднем по России литр топлива стоит 59,08 рубля.