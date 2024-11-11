Новороссийск погасил долг в 1,5 млрд — мэр Кравченко

Решение Центрального банка России о повышении ключевой ставки до 21% подтолкнуло руководство Новороссийска погасить муниципальный долг. Об этом в своем Telegram (18+) написал мэр города Андрей Кравченко, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Он отметил, что в условиях экономической нестабильности и высокого инфляционного давления в октябре текущего года, плюс изменения ключевой ставик стали стимулом для принятия решения погасить муниципальный долг города за счет средств, полученных сверхпланового уровня, вместо рефинансирования.
С начала года задолженность составляла 1 млрд 547 млн рублей. В ходе работ в этом году удалось реструктуризировать 927 млн рублей, а к октябрю 2024 года остаток долга сократился до 620 млн рублей.
По словам градоначальника Новороссийска, погашение долга в полном объеме позволит сэкономить более 110 млн рублей на его содержание в следующем году. Эти средства будут направлены на решение важных социальных проблем города, включая поддержку местных инициатив и улучшение качества жизни жителей города.