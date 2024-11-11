В пермском ТЦ «Лайнер» после простоя открылось восемь магазинов

ТЦ «Лайнер» в Мотовилихинском районе Перми общей площадью 8,8 тыс. кв. м был построен в 2006 году холдингом «Сатурн-Р». В 2018 году суд приостановил эксплуатацию ТЦ из-за выявленных нарушений правил пожарной безопасности. В здании имелось множество иных нарушений. В 2023 году объект приобрели предприниматели Жуковы, близкие к дилеру Lada — автосалону «Лада Центр Пермь». Новые собственники устранили нарушения требований пожарной безопасности.