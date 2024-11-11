В пермском ТЦ «Лайнер» после простоя открылось восемь магазинов

Согласно 2ГИС, в торговом центре, помимо ресторана быстрого питания Rostic`s и магазина сети «Пятерочка», действуют кафе «Шаверма от души», супермаркет цифровой и бытовой техники «DNS Технопойнт», даркстор «Вкусвилл» (магазин-склад, работающий с онлайн-заказами), студия балета и растяжки Levita, экспресс-кофейня «Кофеman» и магазин HavanasMoke.
ТЦ «Лайнер» в Мотовилихинском районе Перми общей площадью 8,8 тыс. кв. м был построен в 2006 году холдингом «Сатурн-Р». В 2018 году суд приостановил эксплуатацию ТЦ из-за выявленных нарушений правил пожарной безопасности. В здании имелось множество иных нарушений. В 2023 году объект приобрели предприниматели Жуковы, близкие к дилеру Lada — автосалону «Лада Центр Пермь». Новые собственники устранили нарушения требований пожарной безопасности.
В начале 2024 года здание «Лайнера» возобновило работу, сначала в нем запустили магазин «Пятерочка», а затем — заведение Rostic`s.