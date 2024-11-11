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В Перми директор парка Горького получил штраф за опасные аттракционы

На одном из аттракционов городского парка дети получили травмы.

Источник: Комсомольская правда

Директор парка им. Горького в Перми получил административный штраф за нарушение требований технических регламентов при эксплуатации аттракционов. Прокуратура Свердловского района провела проверку после обращения жительницы города о травмировании ее несовершеннолетних детей.

В прокуратуре Пермского края сообщили, проверка выявила нарушения в работе аттракционов и несоблюдение мер безопасности при их эксплуатации. Нарушения администрация парка устранила сразу после происшествия.

По постановлению прокурора руководителя ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» привлекли к административной ответственности в виде штрафа 10 тыс. руб.

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