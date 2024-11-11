Власти Ростова изымут земли для продления городской набережной

В 2021 году был утвержден проект строительства шестиполосной дороги по ул. Береговой от Богатяновского спуска до 13-й линии. В декабре того же года госэкспертиза одобрила проект. Изначально проект планировалось завершить в 2023—2024 году. Однако к работам не приступили из-за наличия в этом месте порта.