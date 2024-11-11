Власти Ростова изымут земли для продления городской набережной

Согласно документу, изъятию путем выкупа подлежат земельные участки площадью 967 кв. м. и 1,5 тыс. кв.м. Виды разрешенного использования указанных территорий — «для эксплуатации производственно-складских помещений» и «для эксплуатации промышленной базы».
Кроме того, планируется изъять ряд других нежилых объектов: постройку (площадь составляет 774,7 кв. м.), два нежилых административных здания (233,3 и 745,4 кв. м.), гараж (45,9 кв. м.), беседку (51,9 кв. м.), а также нежилую проходную (8,6 кв. м.).
Продление ростовской набережной — один из «долгоиграющих» проектов горадминистрации. Работы по комплексной реконструкции набережной фактически начались с 2011 года, после утверждения программы комплексного благоустройства знакового для города места.
В 2017 году было рассмотрено 15, эскизных проектов застройки ул. Береговой. В том числе предложения по застройке территории бывшего завода «Красный Дон», с перспективным продлением набережной до пер. Грибоедовский. К 2018 году после реконструкции протяженность набережной планировали увеличить с 2,3 км до 5,3 км — от Богатяновского спуска до Кизитериновской балки.
В 2021 году был утвержден проект строительства шестиполосной дороги по ул. Береговой от Богатяновского спуска до 13-й линии. В декабре того же года госэкспертиза одобрила проект. Изначально проект планировалось завершить в 2023—2024 году. Однако к работам не приступили из-за наличия в этом месте порта.
В июне 2022 года глава горадминистрации Алексей Логвиненко на заседании Совета по инвестициям сообщил о начале строительство международного и межрегионального мультимодального комплекса на левом берегу Дона. По его информации, инвестор — АО «Ростовский порт» намеревался вложить в проект 1,2 млрд руб. В результате до конца 2025 года ростовский порт должен полностью переехать на левый берег.