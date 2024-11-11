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Власти Ростова изымут земли для продления городской набережной

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление об изъятии объектов недвижимого имущества для строительства дороги на ул. Береговой, от Богатяновского спуска до 13-й Линии. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте горадминистрации.

Источник: Коммерсантъ

Согласно документу, изъятию путем выкупа подлежат земельные участки площадью 967 кв. м. и 1,5 тыс. кв.м. Виды разрешенного использования указанных территорий — «для эксплуатации производственно-складских помещений» и «для эксплуатации промышленной базы».

Кроме того, планируется изъять ряд других нежилых объектов: постройку (площадь составляет 774,7 кв. м.), два нежилых административных здания (233,3 и 745,4 кв. м.), гараж (45,9 кв. м.), беседку (51,9 кв. м.), а также нежилую проходную (8,6 кв. м.).

Продление ростовской набережной — один из «долгоиграющих» проектов горадминистрации. Работы по комплексной реконструкции набережной фактически начались с 2011 года, после утверждения программы комплексного благоустройства знакового для города места.

В 2017 году было рассмотрено 15, эскизных проектов застройки ул. Береговой. В том числе предложения по застройке территории бывшего завода «Красный Дон», с перспективным продлением набережной до пер. Грибоедовский. К 2018 году после реконструкции протяженность набережной планировали увеличить с 2,3 км до 5,3 км — от Богатяновского спуска до Кизитериновской балки.

В 2021 году был утвержден проект строительства шестиполосной дороги по ул. Береговой от Богатяновского спуска до 13-й линии. В декабре того же года госэкспертиза одобрила проект. Изначально проект планировалось завершить в 2023—2024 году. Однако к работам не приступили из-за наличия в этом месте порта.

В июне 2022 года глава горадминистрации Алексей Логвиненко на заседании Совета по инвестициям сообщил о начале строительство международного и межрегионального мультимодального комплекса на левом берегу Дона. По его информации, инвестор — АО «Ростовский порт» намеревался вложить в проект 1,2 млрд руб. В результате до конца 2025 года ростовский порт должен полностью переехать на левый берег.