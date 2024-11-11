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В Самаре снесут два аварийных дома и изымут землю

В Самарском и Кировском районах снесут аварийные дома.

Источник: Комсомольская правда

Два аварийных дома планируют снести в Самаре. Соответствующие постановления подготовили в мэрии. Дома находятся в Самарском и Кировском районах.

— Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 272 квадратных метра в переулке Ташкентском, 80, — говорится в одном из документов.

Также власти изымут пять квартир в этом доме.

Еще один подлежащий сносу дом находится на улице Самарской, 1. Здесь власти изымут земельный участок площадью 127 квадратных метров и три жилых помещения. Все нюансы изымания недвижимости будут обсуждать с собственниками.

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