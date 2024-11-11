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Самарцам напомнили о необходимости уплатить налоги до 2 декабря

Почти 1 млн 600 тыс. налоговых уведомлений доставлены жителям Самарской области — собственникам имущества следующими способами: по почте заказным письмом или в электронном виде через «личный кабинет» на сайте ФНС России и портал «Госуслуги».

Тем, кто подключен к сервису «Личный кабинет налогоплательщика», уведомления выгружены в электронном виде и не дублируются «Почтой России».

Налоговое уведомление на бумаге также не получат граждане, направившие согласие на получение налоговых уведомлений через портал «Госуслуги».

Получить доступ к «личному кабинету» можно с помощью логина и пароля. Их гражданину выдадут в любом налоговом органе при наличии паспорта, с использованием квалифицированной электронной подписи физического лица, а пользователи портала «Госуслуги» могут подключиться к сервису с помощью подтвержденной учетной записи — для этого на стартовой странице «личного кабинета» нужно выбрать ссылку «Войти через Госуслуги (ЕСИА)».

«Получить налоговое уведомление и уплатить налоги за несовершеннолетних детей, в чьей собственности имеются объекты налогообложения, можно через “личный кабинет” родителя или опекуна во вкладке “Семейный доступ”, — напоминает начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Самарской области Оксана Головкова. — При условии, что “Личный кабинет” открыт на ребенка и у родителя или опекуна есть к нему доступ».

Региональная налоговая служба рекомендует гражданам: проверить доступ в «Личный кабинет налогоплательщика», получить налоговое уведомление и оплатить налоги до 2 декабря 2024 года.

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