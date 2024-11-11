Самарцам напомнили о необходимости уплатить налоги до 2 декабря

«Получить налоговое уведомление и уплатить налоги за несовершеннолетних детей, в чьей собственности имеются объекты налогообложения, можно через “личный кабинет” родителя или опекуна во вкладке “Семейный доступ”, — напоминает начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Самарской области Оксана Головкова. — При условии, что “Личный кабинет” открыт на ребенка и у родителя или опекуна есть к нему доступ».