Самарцам напомнили о необходимости уплатить налоги до 2 декабря

Тем, кто подключен к сервису «Личный кабинет налогоплательщика», уведомления выгружены в электронном виде и не дублируются «Почтой России».
Налоговое уведомление на бумаге также не получат граждане, направившие согласие на получение налоговых уведомлений через портал «Госуслуги».
Получить доступ к «личному кабинету» можно с помощью логина и пароля. Их гражданину выдадут в любом налоговом органе при наличии паспорта, с использованием квалифицированной электронной подписи физического лица, а пользователи портала «Госуслуги» могут подключиться к сервису с помощью подтвержденной учетной записи — для этого на стартовой странице «личного кабинета» нужно выбрать ссылку «Войти через Госуслуги (ЕСИА)».
«Получить налоговое уведомление и уплатить налоги за несовершеннолетних детей, в чьей собственности имеются объекты налогообложения, можно через “личный кабинет” родителя или опекуна во вкладке “Семейный доступ”, — напоминает начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Самарской области Оксана Головкова. — При условии, что “Личный кабинет” открыт на ребенка и у родителя или опекуна есть к нему доступ».
Региональная налоговая служба рекомендует гражданам: проверить доступ в «Личный кабинет налогоплательщика», получить налоговое уведомление и оплатить налоги до 2 декабря 2024 года.