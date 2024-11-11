Объявлены повторные торги по продаже электросетей Александровска

Ранее торги по продаже местного электросетевого имущества были приостановлены на основании жалобы, поступившей от физлица. Доводы заявителя свелись к тому, что организатор торгов не указал в извещении о проведении аукциона наличие обременения реализуемого имущества в виде договора аренды. В итоге УФАС признало жалобу обоснованной, но предписание выдавать не стало.