Объявлены повторные торги по продаже электросетей Александровска

Как свидетельствуют данные автоматизированной системы торгов Сбербанка, начальная цена объекта составляет 176,3 млн руб. Заявки на участие подаются до 19 ноября, а итоги будут подведены 29 ноября.
В октябре «Ъ-Прикамье» сообщал, что аукцион по продаже электросетей Александровска признан несостоявшимся. На торги не заявился ни один участник.
Ранее торги по продаже местного электросетевого имущества были приостановлены на основании жалобы, поступившей от физлица. Доводы заявителя свелись к тому, что организатор торгов не указал в извещении о проведении аукциона наличие обременения реализуемого имущества в виде договора аренды. В итоге УФАС признало жалобу обоснованной, но предписание выдавать не стало.
Напомним, администрация Александровского муниципального округа приняла решение о продаже местного электросетевого хозяйства в конце августа этого года. В ином случае электросетевые активы перейдут в системообразующую территориальную сетевую организацию — ПАО «Россети Урал». Средства от реализации имущества в дальнейшем будут направлены на осуществление социально значимых мероприятий.