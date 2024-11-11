В ожидании дифтарифа: новые границы назначены для всех, а Приангарье против

Мы не будем рассуждать про все регионы — поговорим о Приангарье. Альтернатива электрическому отоплению в Иркутской области — дрова или уголь. Газ у нас есть — в месторождениях, но газа в населенных пунктах практически нет. О газификации много говорят, но крайне мало делают. К тому же растущее число взрывов бытового газа отталкивает население от перехода на газовое отопление даже в тех поселках, до которых газ довели. При таком разбросе диапазонов и цен остается ставить печи, а это, между прочим, тоже дорогое удовольствие — переделывать систему и топить дровами (которых тоже не так уж и много, и они дорогие). Или углем. О состоянии воздуха при этом даже говорить не стоит: все могут представить черные облака над тем же поселком Маркова под Иркутском, где коттеджи начали топить углем.