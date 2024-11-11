В ожидании дифтарифа: новые границы назначены для всех, а Приангарье против

Есть решения Правительства РФ, которые принимаются практически незаметно. А есть такие, от принятия которых гудит вся страна. Одно такое решение было озвучено на прошлой неделе. Оно очень сильно касается как минимум 220 тысяч жителей Иркутской области. Речь об общероссийских границах энергопотребления для дифтарифов.
Суть дела вот в чем: когда регионы устанавливали дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения, то каждый из них самостоятельно определял границы. Где-то они были сравнительно невысокими, где-то — как в Иркутской области — очень высокими: у нас нижняя граница установлена в рамках 2,5 тысячи киловатт-часов в месяц. Видимо, кому-то это не давало покоя. И российские власти решили уравнять население во всех регионах с 1 января 2025 года.
Уравниловка выглядит так:
I диапазон: до 3900 кВт*ч в месяц, тариф составит 1,58 рубля (город) и 1,106 (село) за 1 кВт*ч;
II диапазон: от 3901 до 6000 кВт*ч в месяц, тариф составит 2,57 рубля (город) и 1,799 (село);
III диапазон: при потреблении свыше 6000 кВт*ч в месяц тариф составит 4,90 рубля (город) и 3,43 (село) за кВт*ч.
Региональные власти не могут держать нормативы по диапазонам выше, чем указано в данном постановлении.
Определенный резон в этом постановлении есть: единство для всех. Большая часть населения за границы первого диапазона не выйдет — если, конечно, они не установили у себя пару-тройку машинок для майнинга. А вот жители частных домов и коттеджей с электроотоплением напряглись, и не зря. В зимние месяцы они потреблять от пяти до десяти тысяч киловатт-часов. Оплата «за свет» у них вырастет чуть ли не в 3,5 раза! Особенно в Сибири и на севере.
Мы не будем рассуждать про все регионы — поговорим о Приангарье. Альтернатива электрическому отоплению в Иркутской области — дрова или уголь. Газ у нас есть — в месторождениях, но газа в населенных пунктах практически нет. О газификации много говорят, но крайне мало делают. К тому же растущее число взрывов бытового газа отталкивает население от перехода на газовое отопление даже в тех поселках, до которых газ довели. При таком разбросе диапазонов и цен остается ставить печи, а это, между прочим, тоже дорогое удовольствие — переделывать систему и топить дровами (которых тоже не так уж и много, и они дорогие). Или углем. О состоянии воздуха при этом даже говорить не стоит: все могут представить черные облака над тем же поселком Маркова под Иркутском, где коттеджи начали топить углем.
Губернатор Игорь Кобзев отреагировал на информацию об установлении единых границ дифтарифа первым — после телеграм-каналов. Он написал у себя в канале, что уже принял первые меры для изменения этих границ для жителей Иркутской области. Губернатор написал письмо премьер-министру Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой установить границы первого диапазона для жителей Приангарья в 9 тысяч киловатт-часов, а второго — не ниже 15 тысяч киловатт-часов. Такие же письма были направлены полпреду президента РФ в СФО Анатолию Серышеву и руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому.
Следом за губернатором на новые границы энергопотребления обратил внимание депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский. В своем телеграм-канале он сообщил, что также направил письма в адрес премьера с просьбой пересмотреть границы. Позицию Иркутской области поддержали губернатор Хакасии Валентин Коновалов, ряд депутатов Заксобрания. Депутат ГД Сергей Тен высказался за изменение диапазона энергопотребления в зависимости от времени года: зимой для Иркутской области он должен быть повышен.
А вот другие депутаты от Приангарья молчат: ни Алексей Красноштанов, ни Мария Василькова, ни Григорий Арапов публично свою позицию не высказали.
Отметив границы новых диапазонов дифтарифа, многие не обратили внимания на утвержденную стоимость киловатт-часа, а она в том документе тоже есть. Правда, цена эта предварительная и очень неточная. Все дело в том, что тариф на электроэнергию устанавливает Служба по тарифам региона. И ей по силам назначить стоимость киловатт-часа на приемлемом уровне. Только не будет ли после этого нового постановления Правительства РФ с более высокими ценами и обязательством для региона соблюдать их?
Очень многие владельцы частных домов уже подсчитали свои будущие расходы — если диапазоны дифтарифа и цены на электроэнергию будут на уровне, установленном правительством. Подсчитали и прослезились. К примеру, коттедж площадью 150 квадратных метров отапливать электричеством будет стоить около 43 тысяч в месяц. Люди пишут свои комментарии в телеграм-канал губернатору и ждут. А до 1 января 2025 года осталось очень мало времени.