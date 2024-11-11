СМИ: Украина разбирает Кураховскую ТЭС для ремонта других объектов

О том, что власти Украины приняли решение о демонтаже электростанции, рассказали журналисты The Wall Street Journal. С Кураховской ТЭС снимают генераторы, трансформаторы и другие комплектующие, чтобы отремонтировать другие станции в условиях дефицита запасных частей и оборудования.