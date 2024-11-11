СМИ: Украина разбирает Кураховскую ТЭС для ремонта других объектов

О том, что власти Украины приняли решение о демонтаже электростанции, рассказали журналисты The Wall Street Journal. С Кураховской ТЭС снимают генераторы, трансформаторы и другие комплектующие, чтобы отремонтировать другие станции в условиях дефицита запасных частей и оборудования.
«С приближением морозов Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ — изъятие собственных энергетических активов в ходе масштабной перестановки, направленной на то, чтобы как можно наладить то, что можно», — говорится в материале WSJ.
Решение разобрать станцию было принято еще весной. Благодаря демонтированному оборудованию удастся восстановить часть важных объектов энергообеспечения.
Электростанция находится в нескольких километрах от Курахово, к которому подступают российские войска. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что подразделения ВС России окружают населенный пункт.