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СМИ: Украина разбирает Кураховскую ТЭС для ремонта других объектов

Кураховскую тепловую электростанцию демонтируют для изъятия деталей и оборудования. С помощью запчастей украинские энергетики восстанавливают работоспособность других энергетических узлов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Dedushka udik3/CC BY-SA 3.0

О том, что власти Украины приняли решение о демонтаже электростанции, рассказали журналисты The Wall Street Journal. С Кураховской ТЭС снимают генераторы, трансформаторы и другие комплектующие, чтобы отремонтировать другие станции в условиях дефицита запасных частей и оборудования.

«С приближением морозов Украина нашла самое быстрое решение в пределах своих границ — изъятие собственных энергетических активов в ходе масштабной перестановки, направленной на то, чтобы как можно наладить то, что можно», — говорится в материале WSJ.

Решение разобрать станцию было принято еще весной. Благодаря демонтированному оборудованию удастся восстановить часть важных объектов энергообеспечения.

Кураховскую ТЭС планируется реконструировать позже, «когда позволят обстоятельства».

Электростанция находится в нескольких километрах от Курахово, к которому подступают российские войска. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что подразделения ВС России окружают населенный пункт.

энергетика