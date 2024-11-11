В Перми откроют сеть федеральных магазинов «Ярче» миллиардера из Forbes

Популярный сервис объявлений сообщил о вакансиях в новых магазинах в Индустриальном, Ленинском, Кировском и Орджоникидзевском районах — на ул. Молодогвардейская, 37, ул. Карпинского, 107, ул. Мира, 9, ул. Пермской, 2, ул. Панфилова, 19, ул. Ямпольской, 11, ул. Хабаровской, 56 и ул. Писарева, 4.