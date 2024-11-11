В Перми откроют сеть федеральных магазинов «Ярче» миллиардера из Forbes

В Перми станет больше еще на одну федеральную сеть продуктовых магазинов. Для работы в супермаркетах «Ярче» набирают сотрудников. Проект реализует холдинг «KDV Групп», принадлежащий миллиардеру Денису Штенгелову.
Популярный сервис объявлений сообщил о вакансиях в новых магазинах в Индустриальном, Ленинском, Кировском и Орджоникидзевском районах — на ул. Молодогвардейская, 37, ул. Карпинского, 107, ул. Мира, 9, ул. Пермской, 2, ул. Панфилова, 19, ул. Ямпольской, 11, ул. Хабаровской, 56 и ул. Писарева, 4.
В магазины требуются продавцы-кассиры без опыта работы на зарплату от 55 тыс. руб.
Супермаркеты «Ярче» осуществляют торговлю продуктами повседневного спроса с ежедневной доставкой. Сеть насчитывает более тысячи магазинов в 21 регионе России.
Проект супермаркетов с 2012 года реализует холдинг «KDV Групп». Компании холдинга производят снеки, вафли «Яшкино», сухарики «Кириешки» и «Три корочки», чипсы «Хрустящий картофель», морепродукты «Beerka» и «Баренцев».
Владельцем холдинга является томский миллиардер Денис Штенгелов, проживающий сейчас в Австралии. По версии Forbes, его состояние составляет 1,3 млрд долларов.