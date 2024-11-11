В Дзержинском районе Волгограда реконструируют круговую развязку

Основные мероприятия на этом участке уже выполнены. В центре развязки выложен орнамент в виде пятиконечной звезды из красного гранита. Вскоре специалисты завершат обустройство бордюра, нанесут дорожную разметку и разместят соответствующие знаки. На движение автотранспорта эти виды работ не повлияют, сообщили в администрации Волгограда.
Финальная стадия строительства двух новых участков дорог на ул. Расула Гамзатова и Хорошева предусматривает реконструкцию круговой развязки с увеличением проезжей части до двух полос. Перекресток должен обеспечить удобный выезд на Вторую Продольную магистраль. Общая протяженность строительных работ — 930 м.
Отметим, реконструкция и строительство автодорог в Волгограде, а также мероприятия по обновлению и модернизации транспортных развязок входят в 10-летнюю комплексную программу развития города, инициированную губернатором. Их реализация позволит значительно повысить безопасность и пропускную способность улично-дорожной сети Волгограда.
Напомним, с 2014 года развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в Волгоградской области — одно из приоритетных направлений работы, определенных главой региона. За это время работы всех видов охватили более 4,8 тыс. кв. м трасс и дорог.
В этом помогают ресурсы региональных и федеральных программ, а также нацпроект «Безопасные качественные дороги».
В числе ключевых уже выполненных и реализуемых проектов — прокол на Тулака в областном центре, обход поселка Горьковского, реконструкция московской трассы; мост через Ахтубу. Кроме того, идет строительство обхода Волгограда — 25-километровый участок этого важного объекта в Городищенском районе находится в высокой степени готовности.
Продолжается возведение третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу; строительство и ремонт опорных дорог, мостов и путепроводов; расширение въездов в областную столицу, обустройство подъездных путей к селам. Перспективы реализации проектов развития дорожно-транспортной инфраструктуры в регионе ранее рассмотрели губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Минтранса России Роман Старовойт в ходе рабочей поездки в регион.