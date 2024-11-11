В Дзержинском районе Волгограда реконструируют круговую развязку

Основные мероприятия на этом участке уже выполнены. В центре развязки выложен орнамент в виде пятиконечной звезды из красного гранита. Вскоре специалисты завершат обустройство бордюра, нанесут дорожную разметку и разместят соответствующие знаки. На движение автотранспорта эти виды работ не повлияют, сообщили в администрации Волгограда.