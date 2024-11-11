Масляная истерия: почему дорожает масло в Приангарье

На рост цены повлияли увеличение спроса и снижение производства. Производители отметили, что количество молока снизилось. И дело тут, по их словам, вовсе не во времени года — надои обычно падают зимой — а в замещении импортных добавок и вакцин отечественными. Нужно время, чтобы к этим добавкам привыкнуть. Попривыкнут буренки — и снова станут доиться как надо, и цена на масло перестанет расти, а то и упадет (последнее, конечно, из разряда фантастики). И кормов, говорят производители, вроде как стало меньше из-за погоды — точнее, из-за непогоды. И количество поголовья снижается. Ну, вроде как причин масса. Из той оперы, что проблемы по одной не ходят, действуют по принципу снежной лавины.