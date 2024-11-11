Масляная истерия: почему дорожает масло в Приангарье

В 2023 году все дружно обсуждали резкое подорожание куриных яиц. Дошло до того, что на проблему обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Тогда долго искали виноватых, в Иркутской области даже нашли: СХАО «Белореченское» отправляло яйца на экспорт и давало ограниченные партии в магазины. Спрос привел к подорожанию.
Проблему решали путем импорта куриных яиц, потом российские производители как-то подсобрались — и рост цен прекратился. Да, яйца стоят довольно дорого, но рост цены на них хотя бы замедлился. В 2024 году та же ситуация с «нагнетанием» цен произошла и со сливочным маслом. И почему же цена выросла?
Сначала покупатели в магазинах стали отмечать, что сливочное масло дорожает чуть ли не еженедельно. Затем свои ежемесячные подсчеты цен на основные продукты питания показал Росстат. А там — удорожание за девять месяцев на 25% (в некоторых регионах — на 28%, в том числе в Приангарье). Больше всего цена выросла в Архангельской области — на 65%, в Красноярском крае — на 61% и в Томской области — на 51%.
И тогда о масле заговорили все — от покупателей в очереди до экспертов по экономике.
Тем временем масло продолжало дорожать, и за октябрь в Иркутской области оно подскочило в стоимости с 1177,32 до 1229,34 рубля за килограмм. И останавливаться рост не собирается.
По словам производителей, цена масла выросла из-за роста цен на сырое молоко. Для того чтобы сделать тонну масла, нужно 26−28 тонн сырого молока. А оно сейчас стоит от 35 до 38 рублей за литр (рост на 21% по сравнению с началом года). И это — без НДС.
На рост цены повлияли увеличение спроса и снижение производства. Производители отметили, что количество молока снизилось. И дело тут, по их словам, вовсе не во времени года — надои обычно падают зимой — а в замещении импортных добавок и вакцин отечественными. Нужно время, чтобы к этим добавкам привыкнуть. Попривыкнут буренки — и снова станут доиться как надо, и цена на масло перестанет расти, а то и упадет (последнее, конечно, из разряда фантастики). И кормов, говорят производители, вроде как стало меньше из-за погоды — точнее, из-за непогоды. И количество поголовья снижается. Ну, вроде как причин масса. Из той оперы, что проблемы по одной не ходят, действуют по принципу снежной лавины.
Для того чтобы не допустить дефицита, было принято решение снова (как и в случае с яйцами) обратиться к заграничным поставщикам. Вот только санкции мешают закупать масло в Новой Зеландии, которая снабжает молочными продуктами почти полмира и является эталоном маслопроизводства. У нас поставщики другие: Турция, Индия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты — их привлекли после начала ажиотажа. Не будем забывать и про Беларусь, конечно. Правда, в октябре и Минсельхозпрод Беларуси повысил цены на сыр и масло, экспортируемые в Россию. Стоимость сливочного масла жирностью от 80% повышена с 760 до 800 российских рублей за килограмм, масло меньшей жирности стоит не 690, а 730 российских рублей.
На фоне роста цены глава аграрного комитета Совфеда Александр Двойных просит прекратить говорить о росте цен на сливочное масло. По его мнению, это только разгоняет информационный ажиотаж. Хорошо хоть не предлагают перейти на спред — хотя и с этим могут быть проблемы: говорят, из-за неурожая в Россию стали меньше поставлять пальмового масла. Незадача…
Уже даже становится интересно: что подорожает в следующем году: сахар, мука или растительное масло?