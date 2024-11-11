График движения поездов пересмотрят в метро Екатеринбурга

По его словам, в следующем году в парк метро вернутся после модернизации два состава, их выведут на линию. Это позволит сократить интервалы движения между поездами в условиях растущего пассажиропотока. Только за октябрь в метро перевезли 4 млн пассажиров, что превышает показатели допандемийного 2019 года.
Также он уточнил сроки модернизации турникетов на станциях метро. До конца текущего года будут заменены выходные турникеты на станциях «Динамо» и «Геологическая». Эта работа уже проведена на станциях «Площадь 1905 года» и «Уральская». На остальных пяти станциях городской подземки выходные турникеты заменят в 2025 году.