Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

График движения поездов пересмотрят в метро Екатеринбурга

В екатеринбургском метро планируют в 2025 году пересмотреть график движения поездов. Как сообщает корреспондент ЕАН, изменения анонсировал директор метрополитена Андрей Панаиотиди.

По его словам, в следующем году в парк метро вернутся после модернизации два состава, их выведут на линию. Это позволит сократить интервалы движения между поездами в условиях растущего пассажиропотока. Только за октябрь в метро перевезли 4 млн пассажиров, что превышает показатели допандемийного 2019 года.

Также он уточнил сроки модернизации турникетов на станциях метро. До конца текущего года будут заменены выходные турникеты на станциях «Динамо» и «Геологическая». Эта работа уже проведена на станциях «Площадь 1905 года» и «Уральская». На остальных пяти станциях городской подземки выходные турникеты заменят в 2025 году.

метро