График движения поездов пересмотрят в метро Екатеринбурга

По его словам, в следующем году в парк метро вернутся после модернизации два состава, их выведут на линию. Это позволит сократить интервалы движения между поездами в условиях растущего пассажиропотока. Только за октябрь в метро перевезли 4 млн пассажиров, что превышает показатели допандемийного 2019 года.