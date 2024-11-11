В Беларуси более чем на 99% завершили уборку овощей

Аграрии республики, по данным на 11 ноября, накопали около 5 млн т сахарной свеклы со средней урожайностью по стране 488 ц/га, убрано 101,6 тыс. га посевных площадей, что составляет 97,8% площадей, подлежащих уборке.



Наряду с уборкой урожая продолжаются работы по заготовке травяных кормов. Всего заготовлено более 9,5 млн т кормовых единиц (96,9% к плану).



Активными темпами ведется обработка почв: зябь поднята на площади 889 тыс. га, что составляет 59,9% к плану. Зяблевая обработка почв под сев льна-долгунца завершена на 89,7%, под сев сахарной свеклы — на 76,9%.