В Сысертском городском округе вводят туристический налог

«В случае, если исчисленная в соответствии с абзацем первым настоящего пункта сумма налога менее суммы минимального налога, рассчитанной как произведение 100 рублей и количества суток проживания, сумма налога определяется в размере минимального налога. Налогоплательщики, оказывающие услуги по временному проживанию в составе услуг по санаторно-курортному лечению, исчисляют налог в отношении таких услуг в размере минимального налога», — говорится в документе.
Там также сказано, что при отдыхе в отеле или санаториях, туристический налог могут не платить граждане, зарегистрированные по месту постоянного проживания на территории Сысертского городского округа, а также лица до 18 лет. Для этого при заселении необходимо иметь при себе паспорт, а для несовершеннолетних — свидетельство о рождении.
Ранее стало известно, что города России могут не получить в 2025 г. прибыль от введенного в них туристического налога. Это может произойти потому, что механизм не начнет работать без создания единого реестра классифицированных средств размещения (КСР), проживание в которых будет облагаться налогом.
Предполагается, что собранные средства города будут направлять на развитие туризма и благоустройство муниципалитета.