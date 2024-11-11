В Сысертском городском округе вводят туристический налог

Там также сказано, что при отдыхе в отеле или санаториях, туристический налог могут не платить граждане, зарегистрированные по месту постоянного проживания на территории Сысертского городского округа, а также лица до 18 лет. Для этого при заселении необходимо иметь при себе паспорт, а для несовершеннолетних — свидетельство о рождении.