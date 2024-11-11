Круговую развязку на улице Расула Гамзатова открыли Волгограде

В Дзержинском районе Волгограда завершили реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Расула Гамзатова и Покрышкина. Здесь заработала круговая схема движения автомобилей, дорогу открыли, сообщили в мэрии.
— За минувшие выходные бригады МБУ «Южное» провели фрезерование старого покрытия, уложили новое дорожное полотно, вдвое расширив проезжую часть перекрестка, — рассказали чиновники.
В центре круговой развязки дорожники сделали своеобразный арт-объект — выложили пятиконечную звезду из красного гранита. После здесь обустроят бордюры, нанесут дорожную разметку и установят знаки. Но эти работы уже не потребуют перекрытия движения.