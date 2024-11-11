В Узбекистане с 1 декабря полностью откажутся от наличных платежей при оплате холодной воды. Что это — конец коррупции или начало новых трудностей?

Вопрос о том, насколько онлайн-платежи доступны всем слоям населения, также остаётся открытым. Не стоит забывать, что далеко не у каждого жителя Узбекистана есть возможность оплатить услуги через интернет. Это касается прежде всего сельских и пожилых жителей, для которых работа с цифровыми технологиями может оказаться трудной задачей. Для многих из них электронные приложения — это нечто непривычное и сложное. Внезапный переход на онлайн-формат может лишить таких людей привычного способа оплаты и создать трудности, требующие дополнительного времени и ресурсов для их преодоления.