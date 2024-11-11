В Узбекистане с 1 декабря полностью откажутся от наличных платежей при оплате холодной воды. Что это — конец коррупции или начало новых трудностей?

Поводом для такого решения стал вопиющий случай в Хорезмской области, где инспекторы в пяти районах собирали деньги за питьевую воду, но средства так и не доходили до «Узсувтаминот». Они присвоили более 380 миллионов сумов и потратили их на собственные нужды. Но действительно ли новый формат оплаты решит эту проблему?
Не стоит забывать, что коррупция — это результат не только возможности собирать наличные деньги, но и слабой системы контроля. Даже если все платежи переведут в онлайн, не исчезнет риск злоупотреблений. Ведь в любом случае остаются сотрудники, отвечающие за контроль и фиксацию платежей. Как показывает практика, коррупция процветает там, где существует недостаточный надзор и слабые меры пресечения.
Таким образом, можно предположить, что проблемы с хищением средств могут возникнуть и в онлайн-формате, если контроль останется формальным и неэффективным. Кроме того, в условиях технических сбоев или ошибок, которые случаются даже в самых продвинутых системах, есть риск неправильного начисления сумм или утраты данных о платежах.
Вопрос о том, насколько онлайн-платежи доступны всем слоям населения, также остаётся открытым. Не стоит забывать, что далеко не у каждого жителя Узбекистана есть возможность оплатить услуги через интернет. Это касается прежде всего сельских и пожилых жителей, для которых работа с цифровыми технологиями может оказаться трудной задачей. Для многих из них электронные приложения — это нечто непривычное и сложное. Внезапный переход на онлайн-формат может лишить таких людей привычного способа оплаты и создать трудности, требующие дополнительного времени и ресурсов для их преодоления.
Лучший путь к сокращению коррупции — это не только уход от наличных расчётов, но и построение системы, где жители смогут легко отслеживать свои платежи и видеть, куда идут их деньги. Это могло бы включать развитие цифровых сервисов, где каждый житель может видеть, на что конкретно тратятся средства, уплаченные за коммунальные услуги.
Введение онлайн-платежей — важный шаг, но он должен быть подкреплён доступностью и прозрачностью, а также обучением и поддержкой населения, особенно тех, кто по объективным причинам не может легко перейти на цифровые технологии.