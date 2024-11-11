Росприроднадзор требует почти 1 млрд рублей у новосибирского Толмачево

Сибирское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало иск к АО «Аэропорт Толмачево» 8 ноября. Информация появилась в картотеке Арбитражного суда Новосибирской области. Сумма исковых требований превышает 935 миллиардов рублей.
Информации о причине подачи иска нет. Официальных заявлений от обеих сторон также нет.
Ранее стало известно, что два пассажира не смогли лететь из Читы в Новосибирск. Причиной стала незапланированная замена самолета. Инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура — правоохранители проводят проверку.