На ремонт 12-этажки у набережной Трибуца в Калининграде выделили 89 млн рублей

Власти планируют за несколько лет привести в порядок серые многоэтажки на Московском проспекте. В 2023—2024 годах начался ремонт домов № 14−22 и 26−38. В начале 2024-го приступили к обновлению трёх жилых зданий в районе набережной Трибуца. Фонд также готовится к ремонту домов № 116 и 120 на Московском проспекте (в районе улицы Грига).