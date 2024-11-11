На ремонт 12-этажки у набережной Трибуца в Калининграде выделили 89 млн рублей

На ремонт 12-этажного дома на Московском проспекте, 64 в Калининграде выделили 89 млн рублей. Здание находится рядом с набережной Трибуца.
Фонд капитального ремонта ищет подрядчика для проведения работ. Победителю аукциона предстоит разработать проектную документацию, а также привести в порядок фасад и крышу дома.
Подрядчика определят 22 ноября. На проектирование отводится около пяти месяцев, на ремонт — больше полугода. Работы должны завершить в 2025-м.
Дом на Московском проспекте, 64 построили в 1982 году. Здание является частью комплекса, в котором ранее находилась Художественная галерея.
Фонд капитального ремонта планирует привести в порядок все панельки рядом с набережной Трибуца. Специалисты подготовили концепцию обновления советского жилого комплекса. Фасады домов № 64, 78 и 72 предлагают сделать белого цвета с серыми акцентами. Два жилых здания со стороны набережной Трибуца (№№ 66, 74) хотят облицевать коричневой плиткой под кирпич с бежевыми вставками. В комплекс также входит аварийный дом № 70. Расселённое здание планируют снести.
Власти планируют за несколько лет привести в порядок серые многоэтажки на Московском проспекте. В 2023—2024 годах начался ремонт домов № 14−22 и 26−38. В начале 2024-го приступили к обновлению трёх жилых зданий в районе набережной Трибуца. Фонд также готовится к ремонту домов № 116 и 120 на Московском проспекте (в районе улицы Грига).