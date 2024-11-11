Аномалии температуры приведут к снижению урожайности винограда в Крыму

Ранняя весенняя аномально высокая температура в марте — апреле 2024 года до 30 градусов, сменившаяся резким понижением температуры и заморозками до минус 4,5 градуса в период формирования соцветий винограда негативно сказалась на физиологии виноградных растений. Растения испытывали стрессовое состояние, что в перспективнее приведет к снижению урожайности в целом по региону, — сообщили в Минсельхозе региона.
Отмечено, что погодные условия напрямую влияют на качество винодельческой продукции, в том числе аномально высокие температуры в июне — июле 2024 года, сопровождавшиеся отсутствием осадков. При жаркой температуре, значительно превышающей 30 градусов, все процессы роста виноградной лозы замедляются в любой период вегетации, вес гроздей из-за отсутствия влаги естественно уменьшается. С одной стороны — высокая температура и стабильно жаркая погода снижает уровень эпифитотийности на винограднике и минимизирует рост грибковых заболеваний, таких как милдью, оидиум, серая гниль.
Высокая температура во время формирования урожая в конце лета и начале осени также оказывает влияние на органолептическое и физико-химическое свойство ягод, то есть влияет на их окрас и способствует накоплению более высокого содержания сахаров, а также способствует хорошему вызреванию лозы. Как отметили в министерстве, потенциально все это в особенности скажется на сортах шампанского направления (Шардоне, Пино-нуар и др.) а также на десертных винах (Кокур белый, Бастардо магарачский, мускаты).
По информации Крымстата, валовой сбор винограда урожая 2023 года составил 115,22 тыс. тонн. На сегодняшний день, по оперативной информации администраций городов и районов Республики Крым, столового винограда убрано 1,36 тыс. тонн с площади 0,54 тыс. га, технического — 89,9 тыс. тонн с площади 14,47 тыс. га. Уборка винограда урожая 2024 года началась со второй декады августа, ее планируют завершить в декабре.