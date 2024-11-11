Аномалии температуры приведут к снижению урожайности винограда в Крыму

Высокая температура во время формирования урожая в конце лета и начале осени также оказывает влияние на органолептическое и физико-химическое свойство ягод, то есть влияет на их окрас и способствует накоплению более высокого содержания сахаров, а также способствует хорошему вызреванию лозы. Как отметили в министерстве, потенциально все это в особенности скажется на сортах шампанского направления (Шардоне, Пино-нуар и др.) а также на десертных винах (Кокур белый, Бастардо магарачский, мускаты).