Жителей северных районов Омской области подсоединят к новому газопроводу в 160 километров

Показатель готовности газопровода-отвода от ГРС «Андреевская» Саргатского района до ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская» на сегодняшний день составляет 52%, готовность объекта до ГРС «Тарская» — 32%, также пояснили в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области.