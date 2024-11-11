Жителей северных районов Омской области подсоединят к новому газопроводу в 160 километров

Как пояснили в понедельник, 11 ноября 2024 года, в омском Минэнерго, газораспределительные станции магистрального газопровода-отвода протяженностью 160 км соединят потребителей в Большереченском, Тарском, Знаменском и Тевризском районах с единой системой газоснабжения РФ.
Первым газифицированным населенным пунктом севера станет р. п. Большеречье. Здесь специалисты уже ведут работу по подключению жителей к внутрипоселковому газопроводу.
Показатель готовности газопровода-отвода от ГРС «Андреевская» Саргатского района до ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская» на сегодняшний день составляет 52%, готовность объекта до ГРС «Тарская» — 32%, также пояснили в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области.
Предполагается, что новый объект станет источником газа для более 5 тысяч домовладений.
Напомним, 5 ноября 2024 года стало известно, что снова упало давление в системе газоснабжения АО «Тевризнефтегаз», что связано с повышенным потреблением топлива и истощением Тевризского газоконденсатного месторождения. Из-за этого жителей пришлось переводить на альтернативные источники отопления.