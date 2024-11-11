Больше 6 тонн снега вывезли из Екатеринбурга

В Екатеринбурге на борьбу со снегом вышли 332 дорожных рабочих и 168 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Так, за 9 и 10 ноября дорожники вывезли с улиц города больше 6,4 тысячи тонн снега. Также использовалось 268 тонн ПМГ и 72 тонны фракционного песка. Уборкой занимались 811 дорожных рабочих и 610 единиц техники.
— Главными задачами специалистов стали вывоз сформированных в предыдущие дни снежных валов, а также не допустить образования наката и наледи, — рассказали в администрации Екатеринбурга.
Ранее стало известно, что в Свердловскую область придет кратковременное похолодание. В регионе температура воздуха опустится до −23 градусов.