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Доллар подорожал в Беларуси 11 ноября после больших выходных

Курс доллара вырос в Беларуси 11 ноября после больших выходных.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси после больших выходных в понедельник, 11 ноября, повысился курс доллара. Новые курсы опубликовали на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так, по итогам биржевых торгов, на 12.30 часов в Беларуси повышены курс доллара и курс российского рубля, а вот курс китайского юаня, наоборот, заметно понижен.

Курс американской валюты потяжелел на 0,11%, в средневзвешенном выражении 1 доллар подрос до 3,3349 белорусского рубля.

Также курс российского рубля прибавил 0,01%, в среднем национальной валютой России на бирже торговали по курсу 3,4202 белрубля за 100 рублей РФ.

А вот китайская валюта стала легче на 0,55%, в среднем торги осуществлялись по курсу 4,6718 белрубля за 10 юаней.

Ранее мы писали о том, что Нацбанк сильно опустил курс евро и курс доллара на 11 ноября после выходных.

Тем временем соцопрос показал, что свыше 67% граждан Беларуси доверяют правительству.