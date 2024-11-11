Доллар подорожал в Беларуси 11 ноября после больших выходных

В Беларуси после больших выходных в понедельник, 11 ноября, повысился курс доллара. Новые курсы опубликовали на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Так, по итогам биржевых торгов, на 12.30 часов в Беларуси повышены курс доллара и курс российского рубля, а вот курс китайского юаня, наоборот, заметно понижен.
Курс американской валюты потяжелел на 0,11%, в средневзвешенном выражении 1 доллар подрос до 3,3349 белорусского рубля.
Также курс российского рубля прибавил 0,01%, в среднем национальной валютой России на бирже торговали по курсу 3,4202 белрубля за 100 рублей РФ.
А вот китайская валюта стала легче на 0,55%, в среднем торги осуществлялись по курсу 4,6718 белрубля за 10 юаней.
Ранее мы писали о том, что Нацбанк сильно опустил курс евро и курс доллара на 11 ноября после выходных.
Тем временем соцопрос показал, что свыше 67% граждан Беларуси доверяют правительству.