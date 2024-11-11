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Число троллейбусов на маршруте № 14 в Челябинске будет увеличено в два раза

Число троллейбусов на маршруте № 14 в Челябинске будет увеличено в два раза, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«С 15 ноября мы увеличим количество троллейбусов на популярном маршруте № 14, который соединяет северо-запад и ЧМК», — говорится в комментарии.

Ежедневно на линию будет выходить не 9, как сейчас, а 18 машин, что, как говорят власти, «позволит сократить интервалы движения и повысить комфорт для пассажиров, особенно в час пик».

«Обновленный маршрут пользуется высоким спросом у жителей, усиление его подвижным составом поможет стабилизировать пассажиропоток и избежать скопления на остановках», — отмечают транспортники.

«Сегодня на 100% используются ресурсы нового депо-1, которое рассчитано на 50 троллейбусов. С увеличением количества машин на 14-м маршруте ежедневно мы будем выпускать на линию уже 59 единиц подвижного состава», — говорит генеральный директор концессионного проекта Сергей Брусник.