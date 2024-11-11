В Краснодаре реконструировали Бородинский бульвар за 60 млн рублей

Вдоль бульвара выделили место для велодорожки, прежнее асфальтобетонное покрытие заменили на тротуарную плитку. На бульваре также установили новые арт-объекты — интерактивную фотозону с цветными блоками, топиарии в виде животных и навигационные указатели. Кроме того, на объекте провели дополнительное озеленение, там высадили более 30 видов многолетних цветущих растений, кустарников и деревьев. Рядом с каждой разновидностью установили табличку с названием.