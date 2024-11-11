В Заксобрании обсудили проект бюджета на ближайшие 3 года

Министр экономического развития Лев Решетников озвучил прогноз о развитии региональной экономики. Новосибирская область опережает среднероссийские темпы по многим показателям: ВРП, инвестиции в основной капитал, промышленное производство, сельское хозяйство. Динамично развивается промышленность, которая составляет пятую часть экономики региона. Прогнозируется рост промышленного производства на 112%, что почти вдвое выше среднероссийских темпов. При этом не стоит забывать и о сфере туризма, которая также демонстрирует устойчивый рост.