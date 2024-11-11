В Заксобрании обсудили проект бюджета на ближайшие 3 года

8 ноября в стенах Законодательного Собрания Новосибирской области состоялись публичные слушания, посвященные проекту закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Это событие, как всегда, привлекло большое внимание общественности, ведь бюджет — это финансовый план развития региона на ближайшие годы.
Открывая заседание, первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов подчеркнул, что в первую очередь бюджет направлен на выполнение социальных обязательств перед жителями области. Большое внимание будет уделено развитию инфраструктуры: водоснабжению, газификации, строительству детских садов и школ, ремонту и строительству дорог. Особое место в бюджете займет поддержка специальной военной операции и семей новосибирских бойцов.
Министр экономического развития Лев Решетников озвучил прогноз о развитии региональной экономики. Новосибирская область опережает среднероссийские темпы по многим показателям: ВРП, инвестиции в основной капитал, промышленное производство, сельское хозяйство. Динамично развивается промышленность, которая составляет пятую часть экономики региона. Прогнозируется рост промышленного производства на 112%, что почти вдвое выше среднероссийских темпов. При этом не стоит забывать и о сфере туризма, которая также демонстрирует устойчивый рост.
После выступления Решетникова депутат Заксобрания Вадим Агеенко подчеркнул, что на данный момент промышленность в области в большинстве своем представлена перерабатывающими предприятиями. Он рекомендовал правительству рассмотреть возможности развития оборонной промышленности, которой всегда славился регион.
Далее министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко представил детальный анализ доходов и расходов областного бюджета на 2025 год. Доходы запланированы в сумме 301 млрд рублей, расходы — в сумме 334 млрд рублей, дефицит составит 33 млрд рублей.
Голубенко также обозначил пять базовых принципов, которые легли в основу формирования расходной части бюджета. В числе приоритетов бюджетной политики — обеспечение роста заработной платы в бюджетной сфере, индексация социальных выплат, поддержка специальной военной операции, реализация национальных проектов и завершение проектов с высокой степенью готовности.
К слову, депутаты Александр Барсуков, Вадим Агеенко, Игорь Умербаев, глава Мошковского района Сергей Субботин, а также председатель Совета депутатов Искитимского района Генриетта Истратенко подчеркнули необходимость консервации объектов, строительство которых собираются приостановить.
Подвел итоги публичных слушаний председатель комитета Заксобрания по бюджетной политике Федор Николаев: «Рекомендовать Правительству Новосибирской области при подготовке поправок к проекту закона об областном бюджете ко второму чтению рассмотреть возможность увеличения объемов бюджетных ассигнований на реализацию наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания, на финансирование мероприятий, направленных на снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства, замену изношенной коммунальной инфраструктуры, переселение граждан из аварийного жилищного фонда».
По итогу было принято решение рассмотреть проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» в первом чтении на очередной сессии 21 ноября.