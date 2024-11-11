Опубликован приказ о КРТ в пермском микрорайоне Стахановский

О планах краевых властей принять решение о комплексном развитии территории возле дорожной развязки на ул. Стахановской стало известно в этом августе. Известно, что площадь этих участков составляет более 15 тыс. кв. м. По данным публичной кадастровой карты, актив состоит из семи участков, занятых малоэтажными жилыми домами и гаражами. Согласно сервису ИСОГД Перми, площадка находится в двух территориальных зонах — зоне многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1 и зоне обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 (коэффициент плотности застройки 2,22). Предельная высота строений в этих зонах — не более 10 этажей.