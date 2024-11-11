Опубликован приказ о КРТ в пермском микрорайоне Стахановский

Территория реновации ограничена улицами Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской в Индустриальном районе Перми. Площадь земельного участка с аварийными домами составляет 1,56 га.
В минстрое Прикамья пояснили, что на территории комплексного развития расположены многоквартирные жилые дома 1953−1955 годов постройки, все они признаны аварийными. При реновации площадки инвестор должен будет расселить и снести пять домов общей площадью 4,5 тыс. кв. м на ул. Танкистов, 18, ул. Льва Толстого, 49 и 51, ул. Стахановская, 50. Также сносу подлежат нежилые помещения в доме на ул. Танкистов, 20, квартиры в этом доме расселят за счет бюджета. К изъятию и сносу планируются 45 гаражных боксов.
После расселения аварийных домов победитель аукциона должен будет построить на указанной территории новые дома, здание общественного центра и передать муниципалитету 10 квартир для детей-сирот. Провести весь проект КРТ необходимо в течение шести лет со дня заключения договора о КРТ. Инвестора дл комплексного развития площадки определят в результате торгов.
О планах краевых властей принять решение о комплексном развитии территории возле дорожной развязки на ул. Стахановской стало известно в этом августе. Известно, что площадь этих участков составляет более 15 тыс. кв. м. По данным публичной кадастровой карты, актив состоит из семи участков, занятых малоэтажными жилыми домами и гаражами. Согласно сервису ИСОГД Перми, площадка находится в двух территориальных зонах — зоне многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1 и зоне обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 (коэффициент плотности застройки 2,22). Предельная высота строений в этих зонах — не более 10 этажей.