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В мэрии Новосибирска дали гарантию на уложенную в заморозки тротуарную плитку

В муниципалитете рассказали о гарантии на уложенную плитку в центре Новосибирска.

Речь идет об участке на Красном проспекте напротив Дома Ленина. Об этом сообщает издание Прецедент-Новосибирск со ссылкой на мэрию города.

Так, специалистами ООО «Перлит строй» был снят старый асфальт, а также обустроена подушка из песка. В данный момент рабочие приступили к укладке плитки.

Жителей города обеспокоил старт работ — начало ноября, когда наблюдается низкая температура. Издание отмечает, что благоустройство стало возможным благодаря дополнительному финансированию из бюджета города.

При этом гарантия уложенной плитки — 4 года.

ЖКХ