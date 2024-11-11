В мэрии Новосибирска дали гарантию на уложенную в заморозки тротуарную плитку

Речь идет об участке на Красном проспекте напротив Дома Ленина. Об этом сообщает издание Прецедент-Новосибирск со ссылкой на мэрию города.
Так, специалистами ООО «Перлит строй» был снят старый асфальт, а также обустроена подушка из песка. В данный момент рабочие приступили к укладке плитки.
Жителей города обеспокоил старт работ — начало ноября, когда наблюдается низкая температура. Издание отмечает, что благоустройство стало возможным благодаря дополнительному финансированию из бюджета города.
При этом гарантия уложенной плитки — 4 года.