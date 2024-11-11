Вино начнут производить в Свердловской области

«Я только вернулся из Франции, где нам давали свежую статистику. Климат меняется, в связи с чем меняется все, в том числе и виноградарство. Виноделы классических зон, в том числе бордо, сегодня бьют тревогу, потому что если ничего не изменить, то 2050 год станет последним годом для производства вина в регионе Бордо. Уже этот урожай показал, что главный сорт винограда мерло не комильфо. Очень жарко, у него гипербыстрое сахаронакопление происходит. Для производства портвейна самое то. Но все-таки Бордо — это не Португалия, это другая история. И поэтому они сейчас бьют тревогу, у них создан специальный институт по адаптации к изменениям климата. Что делают: часть виноградников, которая уже не дает хорошие урожаи, они заменяют на альтернативные сельскохозяйственные продукты. Собственно, выращивают киви в Бордо, яблоко, абрикосы и делают смесь классического вина с фруктовыми соками», — рассказал Лазарев.