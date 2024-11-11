Вино начнут производить в Свердловской области

«Сейчас ведется проектирование винодельни. Геологические и геодезические изыскания выполнены, наполовину готов рабочий проект. Расположение хозяйства способствует будущему успеху. Мы находимся вблизи крупного мегаполиса — Екатеринбурга, самого большого города на Урале и крупных логистических центров», — отмечает владелец фермерского хозяйства, на основе которого повится предприятие.
ЕАН рассказывал о деятельности Шкляра еще в прошлом году. Михаил с 2014 года занимается выращиванием жимолости, крыжовника и других ягодных и овощных культур. Несколько лет назад он начал делать сухое вино из жимолости под названием «Жимолодость» и полусладкое из крыжовника — «Божоле». Напитками он пока угощает друзей и представляет их сомелье для экспертной оценки. Постепенно формируется ассортимент будущего производства: ягодные и медовые вина, вермут на уральских травах. Уже подобраны рецепты и вкусы, все готово к запуску винодельческого хозяйства.
«В Сысертском районе расположено несколько десятков гектаров плантаций ягод, которые являются отличным сырьем для производства вина уже в промышленных масштабах. Но при этом производство все еще будет относительно небольшим, уже промышленным, но еще с душевным подходом и личным участием во всех этапах процесса. Крыжовника с каждым годом будем выращивать все больше, так как ягода обладает примерно теми же свойствами, что и виноград. В ней есть винная кислота. Из крыжовника можно производить абсолютно разные вина. Есть большой потенциал для продаж как внутри страны, так и на международном рынке», — уверен Михаил Шкляр.
По его словам, вино — неотъемлемая часть локальной кухни и Уралу здесь есть что предложить. «Францию все знают по вину, Чехия славится пивом, на Урале такого местного напитка по сути нет. Крепкий алкоголь любят не все. Поэтому мы решили создать такой “пятый элемент”, который необходим нашей местной кухне, и это ягодные вина», — подчеркнул фермер.
Известный в стране сомелье Иван Лазарев отметил, что проект действительно может быть успешным. На винном ужине, который прошел в столице Урала в минувшие выходные, он рассказал о мировых трендах виноделия. По его словам, из-за изменения климата отрасль тоже переживает трансформацию. И сегмент ягодных вин вырос на 10% за прошедший год.
«Я только вернулся из Франции, где нам давали свежую статистику. Климат меняется, в связи с чем меняется все, в том числе и виноградарство. Виноделы классических зон, в том числе бордо, сегодня бьют тревогу, потому что если ничего не изменить, то 2050 год станет последним годом для производства вина в регионе Бордо. Уже этот урожай показал, что главный сорт винограда мерло не комильфо. Очень жарко, у него гипербыстрое сахаронакопление происходит. Для производства портвейна самое то. Но все-таки Бордо — это не Португалия, это другая история. И поэтому они сейчас бьют тревогу, у них создан специальный институт по адаптации к изменениям климата. Что делают: часть виноградников, которая уже не дает хорошие урожаи, они заменяют на альтернативные сельскохозяйственные продукты. Собственно, выращивают киви в Бордо, яблоко, абрикосы и делают смесь классического вина с фруктовыми соками», — рассказал Лазарев.
По его словам, в связи с этим производство местных продуктов, таких как плодовые вина, является перспективным. «Дай бог, в России появится такая категория, которая позволит нам эту продукцию представить во всей красе», — добавил он.
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