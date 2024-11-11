В Уфе началось внедрение платных парковок

Практика создания такого платного паркинга уже давно реализуется во всех крупных городах России и мира. В столице республики она внедряется с некоторым запозданием, но эффект от нововведения будет понятен уже в ближайшее время.
О том, что в историческом центре Уфы в этом году появятся платные парковки, 21 февраля на 35-м заседании горсовета пятого созыва сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.
«Планируем сделать более 3,5 тысячи парковочных мест, что позволит нам разгрузить улицы города», — заявил мэр города.
Летом уфимские власти проводили интернет-опрос горожан по теме использования личного транспорта и парковочных мест, а сейчас пришло время практической реализации заявленного проекта.
Голубая разметка зон платной парковки уже появилась на улицах Карла Маркса, Коммунистической, Ленина, Пушкина и Октябрьской революции — всего создается более 1200 машино-мест в районах с наибольшим количеством хаотично припаркованных автомобилей. Поскольку все вопросы, касающиеся платных парковок, находятся в ведении муниципалитетов, оператором парковок определено муниципальное бюджетное учреждение по благоустройству и содержанию автопарковочных мест города Уфы.
Как уточнили в мэрии города, стоимость часа парковки в начале реализации проекта составит 40 рублей. Расчет стоимости осуществлен в соответствии с рекомендациями минтранса РФ с учетом средней заработной платы по муниципалитету и цены за проезд на общественном транспорте.
Оплатить парковку можно будет через мобильное приложение, смс-сообщение, банковские терминалы и с помощью QR-кодов. Предполагается, что стоимость тарифа будет единой на всей территории пилотной зоны.
Ранее сообщалось, что в историческом центре Уфы в 2024 году появятся платные парковки.
Автор: Сергей Николаев.