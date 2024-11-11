МИД Беларуси: Литва и Латвия разрушают инфраструктуру энергобезопасности региона

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что Литва и Латвия уничтожают инфраструктуру энергетической безопасности в регионе, передает БелТА.
Сообщается, что Азербайджаном в преддверии Всемирного саммита по борьбе с изменением климата разработано около десятка деклараций, которые могут быть приняты на саммите. И глава МИД Беларуси в Баку сказал, что Беларусь присоединилась ко всем разработанным документам, так как они созвучны с подходами республики.
— Мы, не колеблясь, поддерживаем наших азербайджанских друзей, — заявил министр.
Здесь же Рыженков рассказал об активизации работы по созданию эффективных накопителей электроэнергии, развитию инфраструктуры по передаче электроэнергии между государствами. Он подчеркнул, что Беларусь развивает такую инфраструктуру на своей территории, строит объекты совместно с Россией. При этом министр иностранных дел обвинил Литву и Латвию в уничтожении инфраструктуры энергобезопасности в регионе.
— Наши соседи, Литва, Латвия, наоборот, обрывают эти цепочки. Не знаю, как это вписывается в эти декларативные вещи, которые балтийские страны тоже, наверняка, подпишут, — прокомментировал он.
Но также глава МИД Беларуси напомнил о принятых Литвой и Латвией решениях выйти из единой электроэнергетической системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ. — Прим.). Глава белорусской дипломатии пояснил, что это не соответствует принципам обеспечения энерго безопасности путем создания надежных и многофункциональных региональных цепочек.
Ранее стало известно, что Литва планирует начать демонтаж линий электропередачи с Беларусью весной 2025-го.
Между тем МИД сообщил, что Беларусь стала партнером БРИКС.