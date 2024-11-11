МИД Беларуси: Литва и Латвия разрушают инфраструктуру энергобезопасности региона

Сообщается, что Азербайджаном в преддверии Всемирного саммита по борьбе с изменением климата разработано около десятка деклараций, которые могут быть приняты на саммите. И глава МИД Беларуси в Баку сказал, что Беларусь присоединилась ко всем разработанным документам, так как они созвучны с подходами республики.