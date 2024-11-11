Жители Молдовы зимой рискуют замерзнуть в своих домах: Цены на дрова выросли, а имеющихся запасов на всех не хватит

Эксперты отмечают, что с этим связан ряд проблем. Первое, это то, что подобное количество запасов недостаточно для всех молдаван, отапливающих свои дома древесиной. А второе — это цены. Даже те запасы, которые есть, рядовому гражданину будет сложно приобрести в связи с их дороговизной. По сравнению с прошлым годом, цены еще сильнее выросли, а реальные доходы населения упали. В связи с этим вполне разумные опасения вызывает способность отапливать свои дома грядущей зимой гражданами Молдовы, в целом, и малообеспеченными слоями населения, в частности. Под наиболее сильный удар попадут пенсионеры (изначально наиболее активно пользующиеся древесным отоплением), пенсии которых растут сильно медленнее, чем цены на дрова.