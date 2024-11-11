Жители Молдовы зимой рискуют замерзнуть в своих домах: Цены на дрова выросли, а имеющихся запасов на всех не хватит

В разгар сезона подготовки к зиме дрова пользуются большим спросом. Однако высокие цены и низкие доходы стали проблемой для многих граждан. Пенсионеры и семьи с низкими доходами сталкиваются с серьезными трудностями в обеспечении дровами, необходимыми для обогрева своих домов. В этом году цены на древесину выросли на 5−10% по сравнению с прошлым годом.
Некоторые граждане заранее запаслись дровами. Торговцы говорят, что цены начинаются от тысячи леев. Складометр твердой древесины стоит в лесных массивах от 750 до 1250 леев. При этом на начало месяца запасы дров в Молдове составляли 91 300 складометров.
Эксперты отмечают, что с этим связан ряд проблем. Первое, это то, что подобное количество запасов недостаточно для всех молдаван, отапливающих свои дома древесиной. А второе — это цены. Даже те запасы, которые есть, рядовому гражданину будет сложно приобрести в связи с их дороговизной. По сравнению с прошлым годом, цены еще сильнее выросли, а реальные доходы населения упали. В связи с этим вполне разумные опасения вызывает способность отапливать свои дома грядущей зимой гражданами Молдовы, в целом, и малообеспеченными слоями населения, в частности. Под наиболее сильный удар попадут пенсионеры (изначально наиболее активно пользующиеся древесным отоплением), пенсии которых растут сильно медленнее, чем цены на дрова.