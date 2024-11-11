Нацбанк сделал заявление по старым 5-тысячным купюрам (фото)

«Национальный банк Казахстана сообщает о продлении по 24 сентября 2025 года периода параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге образца 2011 года и банкнот номиналом 5000 тенге измененного дизайна образца 2023 года. После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 сентября 2025 года, все банки и “Казпочта” будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, а филиалы НБК — бессрочно», — заявили в Нацбанке.