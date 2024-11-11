Ростовская область, 11 ноября 2024. DON24.RU. До конца 2024 года в школьные автопарки Ростовской области поступят 50 новых автобусов. Об этом сообщается на сайте Правительства Ростовской области. Первую партию транспорта, 23 автобуса, учреждения получили уже в конце прошлой недели.