В школьные автопарки Ростовской области поступят 50 новых автобусов

«Новые транспортные средства для перевозки детей заменят 46 автобусов 2012—2013 годов выпуска, остальные дополнят муниципальные школьные автопарки. Мы планомерно ведем работу по обновлению муниципальных школьных автопарков, чтобы обеспечить безопасность школьных перевозок и доступность учреждений образования в сельской местности», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Автобусы распределили в 50 школ 35 муниципалитетов области. Отмечается, что новые школьные автобусы приобретаются ежегодно по распоряжению правительства РФ за счет средств федерального бюджета.