В Новосибирске отремонтировали дороги рядом с четвертым мостом

— В районе правобережной развязки на площади Будагова выполнен ремонт дорожного покрытия в объеме свыше 3 тысяч метров квадратных. На участке длиной 110 метров восстановлена ширина проезжей части площадью 650 квадратных метров, что позволило возобновить движение автотранспорта по четырем полосам, — сообщили в пресс-службе группы «ВИС».