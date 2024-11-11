В Новосибирске отремонтировали дороги рядом с четвертым мостом

На площадях Труда и Будагова выполнили ямочный ремонт общей площадью 640 квадратных метров и восстановили дорожное полотно. Кроме того, там также восстановили тротуар.
— В районе правобережной развязки на площади Будагова выполнен ремонт дорожного покрытия в объеме свыше 3 тысяч метров квадратных. На участке длиной 110 метров восстановлена ширина проезжей части площадью 650 квадратных метров, что позволило возобновить движение автотранспорта по четырем полосам, — сообщили в пресс-службе группы «ВИС».
Как уточнили в «ВИС», все работы согласовали с мэрией города. Ремонт участков вели в рамках концессии строительства четвертого моста.