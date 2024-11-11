В Ростове планируют приобрести 30 спецмашин для уборки города за 500 млн рублей

В Ростове-на-Дону планируют приобрести 30 спецмашин для уборки города за 500 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.
Департамент ЖКХ города ищет подрядчика, который займется приобретением специальной коммунальной техники. Всего необходимо приобрести пять вакуумных подметально-уборочных машин и 25 комбинированных дорожных.
Подведение итогов закупки состоится 20 ноября. Как только выберут подрядчика, то планируется, что вся техника будет доставлена в течение десяти дней после заключения договора.