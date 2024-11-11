В рейтинге по доступности ипотеки Челябинская область заняла 13 место

В среднем южноуральцы в месяц отдают 54,1 тыс. рублей в качестве ипотечного платежа. Согласно исследованию, которое провели аналитики РИА «Новости», это составляет 46,7% от средних зарплат, получаемых двумя работающими членами семьи. При этом средний размер кредита в Челябинской области находится на уровне 2,6 млн рублей.
Меньше всего от зарплат двух членов семьи на погашение ипотеки в России тратят жители автономных округов — Чукотского (28,8%), Ненецкого (30,7%) и Ямало-Ненецкого (32,1%). Пятёрку лидеров замыкает ХМАО с 37,5%.
Среди регионов УрФО Челябинская область по этому показателю заняла третье место, опережая Тюменскую (49,5%), Свердловскую (52%) и Курганскую (55%) области. При этом ежемесячная выплата и средний размер кредита в регионе самые низкие по сравнению с другими субъектами УрФО. Наибольшие их значения можно встретить в автономных округах — ЯНАО (87,4 тыс. и 4,1 млн рублей, соответственно) и ХМАО (76,3 тыс. и 3,6 млн рублей).