В рейтинге по доступности ипотеки Челябинская область заняла 13 место

Среди регионов УрФО Челябинская область по этому показателю заняла третье место, опережая Тюменскую (49,5%), Свердловскую (52%) и Курганскую (55%) области. При этом ежемесячная выплата и средний размер кредита в регионе самые низкие по сравнению с другими субъектами УрФО. Наибольшие их значения можно встретить в автономных округах — ЯНАО (87,4 тыс. и 4,1 млн рублей, соответственно) и ХМАО (76,3 тыс. и 3,6 млн рублей).