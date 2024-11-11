Власти объяснили, для чего повышают тарифы ЖКХ в Калининградской области

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Калининградской области и в целом по РФ выросли с 1 июля 2024 года. В Калининграде плата населения за «коммуналку» выросла на 14,3%. По Калининградской области этот показатель в отопительный период составил 12,8%, в летний — 11,7%. Сумма платежа за свет теперь зависит от объёма потреблённого электричества.