Олбани
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти объяснили, для чего повышают тарифы ЖКХ в Калининградской области

Служба по госрегулированию цен и тарифов региона ответила на вопрос на странице губернатора.

Индексация тарифов ЖКХ необходима для достижения качества коммунальных услуг. Об этом заявила Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Рост тарифов обусловлен расходами на содержание и обеспечение стабильности работы системы жилищно-коммунального хозяйства, чтобы исключить риски аварий. За счет индексации тарифов обеспечивается достижение качества предоставляемых услуг», — говорится в сообщении ведомства.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Калининградской области и в целом по РФ выросли с 1 июля 2024 года. В Калининграде плата населения за «коммуналку» выросла на 14,3%. По Калининградской области этот показатель в отопительный период составил 12,8%, в летний — 11,7%. Сумма платежа за свет теперь зависит от объёма потреблённого электричества.

ЖКХ